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Дмитрий Гудков: эмиграция и оппозиция, выборы в Госдуму, Навальный в тюрьме, Путин и Байден /«О!Пять!Росбалт». № 56

Дмитрий Гудков: эмиграция и оппозиция, выборы в Госдуму, Навальный в тюрьме, Путин и Байден /«О!Пять!Росбалт». № 56

Как Дмитрий гудков расценивает свой отъезд из России, и при каких условиях вернется? Какие инструменты воздействия на российские власти остались у оппозиции? Стоит ли создавать «правительство в изгнании»? Имело ли смысл Алексею Навальному возвращаться на Родину? Прав ли Байден, когда говорит, что Путин держится у власти, потому что изображает Америку «главным врагом» России? Связаны ли политические дела и преследования видео-блогеров? Не дойдет ли до призывов закрыть YouTube в России? На эти вопросы отвечает политик Дмитрий Гудков.

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