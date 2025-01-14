Китайские НПЗ скупают нефть перед возможными перебоями в поставках

Китайские государственные нефтяные компании и крупные частные переработчики активно покупают нефть из Ближнего Востока и других регионов в ответ на возможные перебои в поставках, вызванные ужесточением санкций против России и Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)