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Блог частного инвестора

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Китайские НПЗ скупают нефть перед возможными перебоями в поставках

Китайские НПЗ скупают нефть перед возможными перебоями в поставках

Китайские государственные нефтяные компании и крупные частные переработчики активно покупают нефть из Ближнего Востока и других регионов в ответ на возможные перебои в поставках, вызванные ужесточением санкций против России и Ирана.

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