В Верхнем Уфалее жителей привьют от гепатита А после наводнения

В Верхнем Уфалее ситуация стабилизируется после наводнения, вызванного сильными ливнями. Все дома на настоящий момент освободились от воды, остаются подтопленными 119 приусадебных участков, рассказал заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов, в программе «Личное мнение» на 31 канале.