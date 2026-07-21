РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

В Верхнем Уфалее жителей привьют от гепатита А после наводнения

В Верхнем Уфалее жителей привьют от гепатита А после наводнения

В Верхнем Уфалее ситуация стабилизируется после наводнения, вызванного сильными ливнями. Все дома на настоящий момент освободились от воды, остаются подтопленными 119 приусадебных участков, рассказал заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов, в программе «Личное мнение» на 31 канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии