Стало понятно, чего больше всего боятся ВСУшники, оказавшиеся на левом берегу Северского Донца Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Несмотря на крики радости в бандерштате по поводу замены одного «мясника», Сырского, другим — Драпатым, самостийные СМИ (заблокированные в РФ) вынуждены признать, что армия Россия начала мощное наступление на северном оперативном охвате Славянска вдоль левого и правого берегов Северского Донца, в то время как весь предшествующий период (начиная с активизации фронта в конце 2025 г.
«У противника безнадега. Всё по нулям»: Группировка «Запад» мощно пошла на Славянск
Комментарии
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Игорь Ткачук
Игорь Т. Драпатый выбран в соответствии с ситуацией предстоящего тотального "дарпа".
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1 м.
Alex Nемо
Нормальная статья. Вот только слова нужно всё таки выбирать правильно. Убивают например гражданских людей, домашних животных (кошек, собак), сельхозживотных (птицу, скот) и т.д.. Поэтому и нужно выбирать слова очень тщательно и знать что они означают в русском языке! Врага уничтожают!
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
...враг дохнет, как помойные котяры, жалости быть не должно...
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1 м.
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