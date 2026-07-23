Стало понятно, чего больше всего боятся ВСУшники, оказавшиеся на левом берегу Северского Донца Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Несмотря на крики радости в бандерштате по поводу замены одного «мясника», Сырского, другим — Драпатым, самостийные СМИ (заблокированные в РФ) вынуждены признать, что армия Россия начала мощное наступление на северном оперативном охвате Славянска вдоль левого и правого берегов Северского Донца, в то время как весь предшествующий период (начиная с активизации фронта в конце 2025 г.