Происшествия
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Происшествия

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В Ярославской области нарядом ГАИ применено оружие для остановки нетрезвого водителя

Сотрудники ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» подали сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-2114.

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