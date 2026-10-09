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AfD и BSW намерены прекратить поставки немецкого оружия Киеву

AfD и BSW намерены прекратить поставки немецкого оружия Киеву

«Альтернатива для Германии» (AfD) и Союз Сары Вагенкнехт (BSW) выступили с совместной инициативой о прекращении поставок оружия Украине и отмене антироссийских санкций.

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