НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Спартак» уже все признали чемпионом, а «Локомотив» критикуют. По одному матчу возносим или принижаем, пусть пройдет хотя бы пять туров». Губерниев о старте РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал не делать никаких выводов после 1-го тура РПЛ .  В своем первом матче сезона « Спартак » разгромил «Родину» со счетом 3:0.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии