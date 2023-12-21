Блюдо рождественского поста.

Мы желаем всем здоровья, физического и духовного!Монастырский кофейный пирог. Где именно придумали этот пирог, нам достоверно неизвестно, но автор, бесспорно, достоин всяческих похвал и особой благодарности.
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