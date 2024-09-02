ВТБ во 2 полугодии ожидает восстановления доли новых авто на рынке до уровня начала 2022 года

Во втором полугодии 2024 года доля новых легковых автомобилей на российском рынке превысит 20%, приблизившись к уровням начала 2022 года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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