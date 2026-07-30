50-терабайтные жесткие диски Seagate выйдут уже в 2028 году. Мощности Seagate расписаны до 2029 года

Производственные мощности для новых HDD с технологией HAMR практически полностью забронированы заранееГенеральный директор Seagate Дэйв Мосли во время конференции по итогам четвертого квартала 2026 финансового года сообщил, что платформа жестких дисков Mozaic 5 с технологией HAMR и емкостью 50 ТБ начнет проходить сертификацию у клиентов в конце 2027 года.