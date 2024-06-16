«Эдмонтон» – 9-я команда в истории НХЛ, которой удалось продлить финал Кубка Стэнли как минимум до 5 матчей при счете 0-3

«Флорида» упустила возможность завершить финальную серию Кубка Стэнли со счетом 4-0. «Эдмонтон» стал 9-й командой в истории НХЛ, которой удалось продлить финал Кубка Стэнли как минимум до 5 матчей при счете 0-3.