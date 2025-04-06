Посол прокомментировал арест сектантов из РФ в Аргентине. «Пока не считаем, что это новая спираль русофобии»

Посол РФ в Аргентине: внимательно следим за судьбой арестованных россиян Российское посольство в Аргентине подтвердило, что находится в контакте с местными властями и внимательно следит за ситуацией вокруг уголовного дела о торговле людьми, фигурантами которого стали граждане России.