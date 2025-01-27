Инвалиду выплатили 600 тысяч рублей за мастурбацию

В Лондоне, Великобритания, полиция выплата инвалиду пять тысяч фунтов стерлингов (600 тысяч рублей) за то, что ее сотрудники по ошибке обвинили его в мастурбации в общественном месте и испортили его репутацию.
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