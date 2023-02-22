Фарид Абдулганиев: За каждым из арестованных предпринимателей стоят человеческие драмы, порушенный бизнес, потерянные рабочие места

Сегодня Госсовет Республики Татарстан принял региональный закон №388-6 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей», который наделяет бизнес-омбудсмена правом без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы.