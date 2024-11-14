В Ивановской области местный житель обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области предъявлено обвинение местному жителю в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.
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