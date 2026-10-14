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Валуев: российским гимнасткам не выдали визы в Нидерланды из-за политики

Валуев: российским гимнасткам не выдали визы в Нидерланды из-за политики

Российским гимнасткам не выдали визы в Нидерланды по политическим причинам. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев («Единая Россия»), подчеркнув, что большинство стран Евросоюза настроены против РФ.

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