Валуев: российским гимнасткам не выдали визы в Нидерланды из-за политики

Российским гимнасткам не выдали визы в Нидерланды по политическим причинам. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев («Единая Россия»), подчеркнув, что большинство стран Евросоюза настроены против РФ.
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