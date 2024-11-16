«Потрясающее чувство юмора». Маск высмеял слова Зеленского о переговорах с Россией

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что избранный президент США Дональд Трамп не заставит Киев сесть за стол переговоров с Москвой.
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