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  • Анатолий Стекленев
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«Потрясающее чувство юмора». Маск высмеял слова Зеленского о переговорах с Россией

«Потрясающее чувство юмора». Маск высмеял слова Зеленского о переговорах с Россией

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что избранный президент США Дональд Трамп не заставит Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

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