Почетный консул ЮАР Сергей Мазуркевич возложил цветы на мемориале в День памяти и скорби

22 июня в День памяти и скорби Почётный консул ЮАР Сергей Мазуркевич вместе с официальными лицами Свердловской области и Екатеринбурга, дипломатами и почётными консулами других стран принял участие в возложении цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе.