Nature Aging: белок EPS8 накапливается с возрастом и запускает слипание токсичных белков

Исследователи из Кластера передового опыта по изучению старения CECAD при Кельнском университете обнаружили белковый путь, который может объяснять связь между старением и накоплением токсичных белков при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) и болезни Хантингтона.
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