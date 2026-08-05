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Nature Aging: белок EPS8 накапливается с возрастом и запускает слипание токсичных белков

Nature Aging: белок EPS8 накапливается с возрастом и запускает слипание токсичных белков

Исследователи из Кластера передового опыта по изучению старения CECAD при Кельнском университете обнаружили белковый путь, который может объяснять связь между старением и накоплением токсичных белков при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) и болезни Хантингтона.

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