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Эргин Атаман: «Если Везенков решит вернуться в Евролигу, он получит предложения от всех 18 команд»

«Все в лиге знают, насколько Везенков хорош. Если он решит вернуться в Евролигу, то получит предложения от всех 18 клубов.

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