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Байден оговорился во время трансляции, назвав себя своим мужем

Байден оговорился во время трансляции, назвав себя своим мужем

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, которому недавно исполнилось 82 года, снова допустил оговорку, назвав себя супругом самого себя, вместо первой леди Джилл Байден во время торжественного ужина в Белом доме.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон...  Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....
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