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«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе

«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе

«Вашингтон» выиграл 10 из 11 последних матчей и вышел на 3-е место в дивизионе. Сегодня клуб добился победы над «Рейнджерс» (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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