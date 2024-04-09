Имя: Чен Фамилия: Нуан Ян Полное имя: Чэнь Нуан Ян Национальность: китаец Родилась: 26 июля 1990 г. Страна: Китай Цвет волос: Черный Цвет глаз: Карий Рост: 5,4; 163 см Чэнь Нуан Ян Инстаграм – @chennuanyang #Chen #Nuan #Yang.
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