Supernormal: Обзор реально страшного хоррора

Если честно, я сомневался что с Supernormal всё будет нормально. И были на то причины. Разработчик-одиночка под вывеской Hitori de Productions обещал выпустить двухчасовой ужастик, навеянный Allison Road — это отменённый в итоге хоррор от такого же одиночки, Криса Кеслера (Chris Kesler), который, в свою очередь, вдохновлялся культовой P.