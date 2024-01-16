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stopgame

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Supernormal: Обзор реально страшного хоррора

Supernormal: Обзор реально страшного хоррора

Если честно, я сомневался что с Supernormal всё будет нормально. И были на то причины. Разработчик-одиночка под вывеской Hitori de Productions обещал выпустить двухчасовой ужастик, навеянный Allison Road — это отменённый в итоге хоррор от такого же одиночки, Криса Кеслера (Chris Kesler), который, в свою очередь, вдохновлялся культовой P.

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