Мюзикл «Beatles' Love» закрывается после 18 лет успеха

Одно из самых известных живых шоу в Лас-Вегасе, The Beatles LOVE - это шоу, которое вы просто не можете пропустить! Если "THE BEATLES" не было достаточной причиной, это представление переплетает классический поп-рок квартал с блестящими образами и рядом различных мелодий, которые изображают менее известный путь группы к звезде и, к сожалению, окончательный распад.