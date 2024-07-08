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Мюзикл «Beatles' Love» закрывается после 18 лет успеха

Мюзикл «Beatles' Love» закрывается после 18 лет успеха

Одно из самых известных живых шоу в Лас-Вегасе, The Beatles LOVE - это шоу, которое вы просто не можете пропустить! Если "THE BEATLES" не было достаточной причиной, это представление переплетает классический поп-рок квартал с блестящими образами и рядом различных мелодий, которые изображают менее известный путь группы к звезде и, к сожалению, окончательный распад.

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