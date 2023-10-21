«Ты разбила семью!» – рыдает бывшая девушка жениха. Но семьи у них не было, до ЗАГСа за девять лет они так и не дошли— С Игорем познакомились на работе, он пришел к нам в компанию в начале лета! – рассказывает двадцативосьмилетняя Светлана.
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