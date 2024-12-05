Петербуржцам рассказали о планах по продолжению набережной Макарова

Контракт на строительно-монтажные работы планируется заключить в первом квартале 2025 года Врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Евгений Варов рассказал о развитии набережной Макарова в Северной столице.
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