После побега в США актёр Бурковский экстренно вышел на связь

После очередного побега в США актёр Андрей Бурковский напомнил о себе и экстренно вышел на связь.О том, что звезда КВН и юмористических проектов, актёр Андрей Бурковский сбежал в Штаты, стало известно ещё в марте текущего года.
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