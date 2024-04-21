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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал Еремина жертвой развязанного Западом конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал Еремина жертвой развязанного Западом конфликта

Погибший военкор «Известий» Семен Еремин стал еще одной жертвой развязанного Западом конфликта. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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