Вован и Лексус предложили основателю "Нашего радио" провести "Нашествие" на Украине

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали пранк с участием основателя "Нашего радио" Михаила Козырева, которому они позвонили от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии