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Свобода пришла с востока: Фицо доходчиво объяснил, кто сыграл ключевую роль в победе над фашизмом

Свобода пришла с востока: Фицо доходчиво объяснил, кто сыграл ключевую роль в победе над фашизмом

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо прокомментировал предстоящую поездку в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.

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