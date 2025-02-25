Почему важен отчет NVIDIA

NVIDIA по-прежнему остаётся «королём ИИ-революции», но к 2025 году рынок ожидает ответов на ключевые вопросы: сможет ли компания поддерживать высокие темпы роста при обостряющейся конкуренции, геополитических рисках и постепенном насыщении спроса на ИИ-инфраструктуру? Отчёт за Q4 2024 (фискальный 2025 год) покажет, насколько устойчива её бизнес-модель.