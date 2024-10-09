Лидер молдавской оппозиции обвинил западные соцсети в цензуре

В цензуре в пользу молдавских властей обвинил социальные сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор, об этом он написал 9 октября в своем Telegram-канале.