Сырский утверждает, что ВСУ облегчили оборону на других участках фронта за счет курской авантюры

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона вчера, 10 октября, заявил, что Россия «перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных с других направлений».
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