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Цена на нефть может существенно снизиться к 2030 году, РФ нужно это учитывать - Кудрин

Цена на нефть может существенно снизиться к 2030 году, РФ нужно это учитывать - Кудрин

ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Цена на нефть может стать существенно ниже к 2030 году из-за сокращения потребления углеводородов в мире, финансовой системе России нужно брать это в расчет, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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