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FiNE NEWS

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Штраф до 15 тысяч рублей за управление автомобилем с просроченными правами

Управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением считается нарушением, приравненным к езде без прав, и влечет административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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