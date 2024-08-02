Эксперт Дударев: зарплаты ряда бюджетников увеличится в 2024 году на 4,5%

С 1 октября 2024 года размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы поднимется на 4,5%. К ним относятся военнослужащие и работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА «Новости» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.