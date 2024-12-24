Врач рассказала, когда можно брать детей на отдых в жаркие страны

Врач Авакян: брать на отдых в жаркие страны зимой детей следует с трех лет Брать на отдых в жарких странах зимой детей следует только с 3 лет, при этом продолжительность такой поездки должна составлять не менее 14 дней, чтобы ребенок успел адаптироваться, заявила РИА Новости врач-педиатр педиатрического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине […] Источник.