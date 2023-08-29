День святого Мирона православная церковь отметит 30 августа 2023 года Дмитрий СавенковВ нынешнюю среду, 30 августа 2023 года, весь православный мир традиционно чтит память святого мученика Мирона, который жил в 3 веке и являлся пресвитером в Греции.