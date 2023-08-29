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День святого Мирона православная церковь отметит 30 августа 2023 года

День святого Мирона православная церковь отметит 30 августа 2023 года

День святого Мирона православная церковь отметит 30 августа 2023 года Дмитрий СавенковВ нынешнюю среду, 30 августа 2023 года, весь православный мир традиционно чтит память святого мученика Мирона, который жил в 3 веке и являлся пресвитером в Греции.

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