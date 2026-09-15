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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарипзянов о провокациях на льду: «Подъезжают пацаны, которые 1-2 года в лиге, и пылесосят тебя – эй ты, такой-сякой. Я таким наглым не был, лучше игрой доказывать свою состоятельность»

Капитан « Авангарда » Дамир Шарипзянов в интервью Спортсу’‘ рассказал о словесных перепалках с соперниками во время матчей.

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