О современной Европе

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра побеседовал с экс-президентом полиции Чехии Станиславом Новотным, в данный момент независимым журналистом, о прошлом, настоящем и будущем Европейского Союза… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .