Бесплатные экскурсии, кондитерский фест и много разного ждет астраханцев на Неделе туризма

В Астрахани с 21 по 27 сентября пройдет Неделя туризма, приуроченная к Всемирному дню туризма. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа: ГастроНеделя — эксклюзивное меню от лучших ресторанов и кафе города Розыгрыш призов — большой конкурс с ценными подарками в мессенджере МАКС Фотоконкурс — для любителей ловить моменты.