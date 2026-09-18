Бесплатные экскурсии, кондитерский фест и много разного ждет астраханцев на Неделе туризма

В Астрахани с 21 по 27 сентября пройдет Неделя туризма, приуроченная к Всемирному дню туризма. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа: ГастроНеделя — эксклюзивное меню от лучших ресторанов и кафе города Розыгрыш призов — большой конкурс с ценными подарками в мессенджере МАКС Фотоконкурс — для любителей ловить моменты.
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