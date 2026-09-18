Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Бесплатные экскурсии, кондитерский фест и много разного ждет астраханцев на Неделе туризма

Бесплатные экскурсии, кондитерский фест и много разного ждет астраханцев на Неделе туризма

В Астрахани с 21 по 27 сентября пройдет Неделя туризма, приуроченная к Всемирному дню туризма. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа: ГастроНеделя — эксклюзивное меню от лучших ресторанов и кафе города Розыгрыш призов — большой конкурс с ценными подарками в мессенджере МАКС Фотоконкурс — для любителей ловить моменты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым