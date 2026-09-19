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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владельцы европейских клубов обсуждают введение потолка зарплат и ограничений на выплаты агентам: «Суммы, которые уходят игрокам и агентам, растут – платить в итоге будут болельщики»

Владельцы ведущих европейских клубов хотят изучить возможность введения потолка зарплат и ограничений на выплаты агентам, сообщает The Times.

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