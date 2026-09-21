"Единая России" получила на выборах в Госдуму больше голосов, чем пять лет назад

По данным ЦИК после обработки 79% протоколов, партия набирает 57,69% голосов "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу девятого созыва получает больше голосов, чем на парламентских выборах 2021 года, пишет РИА Новости.
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