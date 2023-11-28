Домовладелец переехал к арендатору, чтобы заставить её уйти

В интернете полно историй о коварных арендодателях. Но что, если на самом деле все не так просто? Давайте задумаемся о том, что арендодатели тоже люди, и не появились в этом мире для того, чтобы притеснять несчастных жильцов.
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