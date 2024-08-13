На предсезонном Кубке Лаврова астраханское «Динамо» стало предпоследним

Хоть наши гандболисты и обыграли победителя турнира. В Буденновске (Ставропольский край) завершился традиционный мужской гандбольный турнир на Кубок Лаврова, в котором приняли участие шесть команд Суперлиги, в том числе и астраханское «Динамо».
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