На предсезонном Кубке Лаврова астраханское «Динамо» стало предпоследним

Хоть наши гандболисты и обыграли победителя турнира. В Буденновске (Ставропольский край) завершился традиционный мужской гандбольный турнир на Кубок Лаврова, в котором приняли участие шесть команд Суперлиги, в том числе и астраханское «Динамо».