🇷🇺 Полонез, кадриль и вальс: В Крыму прошел Республиканский кадетский бал В школе села Трёхпрудное собрали по меньшей мере сто пар кадетов, они представляли 12 школ из всех районов Крыма.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 Полонез, кадриль и вальс: В Крыму прошел Республиканский кадетский бал В школе села Трёхпрудное собрали по меньшей мере сто пар кадетов, они представляли 12 школ из всех районов Крыма.