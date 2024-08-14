НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Но перед этим Прокуратура Берлина им выдали путевки до границ с Украиной!Украинский след в...
  • Александр Макеев
    Эту технологию для ловли преступников по изображению лица применять. Ошибки распознавания лица не исключены! Так что ...Клиенты Сбербанка...
  • Роза Семиренко
    Вечная память Героям земли русской!Герой из Курска: ...

Клиенты Сбербанка должны знать: с сегодняшнего дня всем, кто заходит в «Сбер Онлайн» положено

Клиенты Сбербанка должны знать: с сегодняшнего дня всем, кто заходит в «Сбер Онлайн» положено

Клиенты Сбербанка должны знать: с сегодняшнего дня всем, кто заходит в «Сбер Онлайн» положено Ольга БезродняяСбербанк предупредил всех пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» о запуске нового приложения, которое позволяет оплачивать покупки даже без использования пластиковой карты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Эту технологию для ловли преступников по изображению лица применять. Ошибки распознавания лица не исключены! Так что лучше СБП смартфон, карточка, оплата наличными.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх