Клиенты Сбербанка должны знать: с сегодняшнего дня всем, кто заходит в «Сбер Онлайн» положено Ольга БезродняяСбербанк предупредил всех пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» о запуске нового приложения, которое позволяет оплачивать покупки даже без использования пластиковой карты.
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