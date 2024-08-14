Клиенты Сбербанка должны знать: с сегодняшнего дня всем, кто заходит в «Сбер Онлайн» положено Ольга БезродняяСбербанк предупредил всех пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» о запуске нового приложения, которое позволяет оплачивать покупки даже без использования пластиковой карты.