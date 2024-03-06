Чиновники объяснили массовую покупку билетов на концерт Орбакайте

Это было большой ошибкой! Что других артистов нет, для праздничного концерта?!? Этой чухонке не место на российской эстраде!!!

Наталья Юнчиц

Инициатива пошла от народа? У народа есть имя, фамилия и отчество. Обнародуйте список. У нас до чиновников не достучаться даже по более важным вопросам, а тут на тебе-они услышали какой-то народ. Бред сивой кобылы.