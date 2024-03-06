Администрации двух поселков под Санкт-Петербургом поддержали выступление Кристины Орбакайте, которое прошло несколько дней назад.
Чиновники объяснили массовую покупку билетов на концерт Орбакайте
Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Это было большой ошибкой! Что других артистов нет, для праздничного концерта?!? Этой чухонке не место на российской эстраде!!!
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6 час.
Наталья Юнчиц
Инициатива пошла от народа? У народа есть имя, фамилия и отчество. Обнародуйте список. У нас до чиновников не достучаться даже по более важным вопросам, а тут на тебе-они услышали какой-то народ. Бред сивой кобылы.
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6 час.
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