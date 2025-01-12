Спишут с карточки до нуля: пользователей Wildberries, Ozon и AliExpress ожидает новвоведение, покупки придется контролировать Ольга БезродняяБезопасные денежные операции на маркетплейсах стали важной темой для обсуждения в условиях роста числа мошеннических схем.
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